Cody Bellinger y su amor por el Bronx: el proceso detrás de su regreso

Cody Bellinger exploró el mercado durante su segunda incursión en la agencia libre, pero siempre tuvo una prioridad clara. Aunque escuchó las propuestas de otras organizaciones, el jardinero fue enfático con su agente, Scott Boras: las llamadas de los Yankees de Nueva York debían ser atendidas primero.

Tras un proceso de negociación que se extendió por más de dos meses, Bellinger hizo oficial su regreso al Bronx. El versátil pelotero firmó un contrato por cinco años y 162.5 millones de dólares, consolidándose como una pieza central del proyecto neoyorquino tras su gran desempeño en la campaña anterior.

Los detalles del acuerdo multimillonario

El contrato de Bellinger no solo destaca por su cifra total, sino por su estructura y las protecciones para el jugador. El acuerdo incluye un bono por firma de 20 millones de dólares, el cual se pagará en dos partes iguales el 1 de abril y el 1 de agosto. Además, el jugador cuenta con una cláusula de no intercambio.

En cuanto a la distribución salarial, el patrullero de 30 años percibirá:

32.5 millones de dólares en cada una de las temporadas 2026 y 2027.

25.8 millones de dólares en 2028 y 2029.

25.9 millones de dólares en 2030.

Bellinger también se reservó la flexibilidad de rescindir su contrato después de las temporadas 2027 o 2028, lo que le permitiría buscar un nuevo acuerdo si su rendimiento se mantiene en la élite.

La prioridad siempre fue Nueva York

“Le dije a Scott lo que pensaba todo el tiempo”, confesó Bellinger ante los medios de comunicación. “Disfruté muchísimo jugar en Nueva York; me encanta el estadio y la energía de la ciudad. Se lo dejé muy claro desde el principio”.

Esta mentalidad contrasta con su primera experiencia en la agencia libre en 2022, cuando tras salir de los Dodgers de Los Ángeles firmó un acuerdo de "prueba" con los Cachorros de Chicago. Ahora, consolidado nuevamente como una estrella, Bellinger buscó seguridad a largo plazo en un entorno donde ya sabe lo que es ganar.

Un pilar ofensivo y defensivo en el Bronx

Desde que llegó a los Yankees procedente de Chicago en diciembre de 2024 —tras la partida de Juan Soto a los Mets—, Bellinger ha sido una bujía para el equipo. En 2025, bateó para .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas. Su efectividad en el Yankee Stadium fue notable, registrando un promedio de .302 con 18 vuelacercas en casa.

Pero su valor va más allá del madero. El mánager Aaron Boone destacó su versatilidad defensiva y su brazo de élite:

El 6 de julio realizó un lanzamiento de 89.8 mph para iniciar una doble matanza tras una espectacular atrapada ante Juan Soto.

Tres meses después, registró un disparo de 95.3 mph para retirar a Bo Bichette en el plato en un duelo clave contra Toronto.

“Él puede ganar un partido de muchas maneras diferentes”, señaló Boone con entusiasmo tras confirmarse la firma.

El panorama de los Yankees para 2026

Con la permanencia de Bellinger, los Yankees mantienen un roster prácticamente intacto respecto al año pasado, temporada en la que lograron 94 victorias y avanzaron hasta la Serie Divisional de la Liga Americana. La organización espera que la continuidad de este núcleo, sumada a la madurez de Bellinger, sea la fórmula definitiva para romper la sequía de títulos y alcanzar la Serie Mundial.