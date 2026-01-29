Brian Cashman defiende el plan de los Yankees: "No es la misma plantilla de 2025"

Suscríbete a nuestros canales

El gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, salió al paso de las críticas que señalan una supuesta falta de agresividad en el mercado invernal, insistiendo en que la fisonomía del equipo será notablemente distinta en 2026.

Ante los cuestionamientos sobre si el roster ha cambiado lo suficiente para evitar los errores del pasado, Cashman fue tajante durante su conferencia de prensa del miércoles. "Primero, tenemos buenos jugadores; es un grupo realmente talentoso. No es la misma plantilla que la de 2025, en eso discrepo", afirmó el ejecutivo.

El peso de las ausencias y el regreso de las estrellas

Los comentarios de Cashman surgen días después de que la organización asegurara la permanencia de Cody Bellinger con un contrato de cinco años y 162.5 millones de dólares. Sin embargo, para la gerencia, la verdadera "adquisición" es recuperar la salud de sus pilares. "Tenemos piezas fundamentales que regresan de la lista de lesionados, y contar con nuestro as, Gerrit Cole, es obviamente un factor diferencial", expresó.

En 2025, los Yankees lograron 94 victorias a pesar de no contar con Cole durante gran parte del año, logrando su séptima clasificación a playoffs bajo el mando de Aaron Boone. No obstante, la derrota en el desempate ante los Azulejos de Toronto y la posterior eliminación en la Serie Divisional dejaron un sabor amargo que Cashman pretende borrar reforzando el pitcheo abridor.

Nuevas caras en el montículo y el Draft de Regla 5

La estrategia invernal se ha centrado en añadir profundidad a la rotación. La pieza central de estos movimientos fue la adquisición del zurdo Ryan Weathers, proveniente de Miami a cambio de cuatro prospectos. Además, el equipo sumó a:

· Cade Winquest: Seleccionado desde San Luis en el Draft de la Regla 5.

· Ángel Chivilli: Relevista adquirido mediante un canje reciente para fortalecer el bullpen.

· Amed Rosario: Utility que junto a Bellinger representan las únicas firmas de agentes libres de Grandes Ligas hasta el momento.

Una visión puesta en octubre

Cashman defendió su gestión señalando que un equipo de béisbol es un ente vivo que evoluciona hacia la postemporada. Recordó que el club fue agresivo antes de la fecha límite de cambios en 2025 y espera que los regresos de Carlos Rodón y Anthony Volpe tras sus lesiones inyecten la energía necesaria desde el primer día.

"Nuestra división es la mejor del béisbol", concluyó Cashman. "Una derrota en una serie no definirá nuestras capacidades. Este equipo estará en condiciones de dominar el juego una vez que todos aprendan dónde encajan y cómo ser utilizados por el mánager".