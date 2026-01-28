WBC: Esta estrella de los Yankees de Nueva York descarta ir al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el Clásico Mundial de Béisbol, comienzan a definirse no solo los rosters, sino también las prioridades de varias figuras de las Grandes Ligas. Uno de esos casos es el de Cody Bellinger, quien fue claro al señalar que su enfoque actual no está puesto en representar a Estados Unidos, sino en cumplir plenamente con su responsabilidad con su nueva extensión de contrato con los Yankees de Nueva York.

El jardinero de 30 años entiende que su regreso a la franquicia más histórica de este deporte conlleva una exigencia distinta. Más allá del prestigio, existe un compromiso directo con la organización, con sus aficionados y con su objetivo de ganar la tan ansiada Serie Mundial.

Cody Bellinger – Clásico Mundial

Bellinger explicó que su decisión parte de un sentido de responsabilidad hacia la familia Steinbrenner y la directiva de los Yankees, quienes confiaron en él para reforzar un proyecto que apunta alto desde el primer día, respectivamente.

En ese contexto, considera que lo correcto es enfocarse en rendir al máximo durante la temporada y responder dentro del terreno con resultados y, al mismo tiempo, retomar el rol de ser una de las duplas más temidas en la Gran Carpa junto a su compañero, Aaron Judge.

El ganador del MVP2 en el 2019 no cerró la puerta de forma definitiva a futuras participaciones internacionales en el futuro, pero dejó claro que este no es el momento. La carga física de una campaña completa en Nueva York, sumada a las expectativas que rodean al equipo, influyeron en su postura.

Por su parte, Estados Unidos continúa armando su selección para el Clásico Mundial, que, hasta lo que han presentado, es un claro favorito para quedarse con el tan preciado trofeo mundialista.

Finalmente, Cody Bellinger encara el año con altas expectativas y con mucha responsabilidad en lo que seguirá siendo su casa por los próximos años dentro del mejor béisbol del mundo.