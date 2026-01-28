WBC: República Dominicana anuncia otra incorporación de peso para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr., la superestrella de los Azulejos de Toronto, ha confirmado oficialmente que vestirá los colores de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Esta noticia marca un hito para el conjunto quisqueyano, que busca redimirse tras una participación agridulce en la edición anterior.

El esperado debut de Vladdy Jr. en el Clásico Mundial

Para Vladimir Guerrero Jr., el torneo de 2026 no es solo una competencia más, sino una cuenta pendiente con su herencia y su fanaticada. A pesar de haber nacido en Montreal, Canadá, el inicialista siempre ha manifestado su profundo vínculo con la tierra de su padre. Su ausencia en el Clásico de 2023, provocada por una inoportuna lesión en la rodilla derecha apenas días antes del inicio, dejó un vacío notable en la alineación dominicana.

Ahora, con la madurez de un veterano y el ímpetu de quien busca su primer título internacional, Guerrero Jr. liderará la primera base del equipo dirigido por la leyenda Albert Pujols. La confirmación de "Vladdy" inyecta una dosis de poder ofensivo que posiciona de inmediato a la escuadra dominicana como el rival a vencer en el Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park en Miami.

Un trabuco dominicano en formación para 2026

La Federación Dominicana de Beisbol (FEDOM), bajo la gerencia de Nelson Cruz, está estructurando lo que muchos expertos ya califican como un "Dream Team". Guerrero Jr. no llega solo; su nombre se suma a una lista de estrellas que ya han dado el "sí" para representar a la bandera tricolor:

Fernando Tatis Jr. (Jardinero/San Diego)

Juan Soto (Jardinero/Mets)

Sandy Alcántara (Lanzador abridor/Marlins)

Cristopher Sánchez (Lanzador abridor/Phillies)

Oneil Cruz (Jardinero/Piratas)

Una temporada 2025 de ensueño

La llegada de Guerrero Jr. al equipo nacional ocurre en el mejor momento de su carrera. El primera base viene de una campaña 2025 histórica con los Azulejos de Toronto, donde no solo demostró consistencia, sino que se consagró como un jugador de momentos grandes.

Durante el 2025, Vladimir registró un promedio de bateo de .292, con un OPS de .848 y 23 cuadrangulares. Sin embargo, su mayor vitrina fue la postemporada, donde se alzó con el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Aunque su equipo cayó en una épica Serie Mundial ante los bicampeones Dodgers de Los Ángeles, Guerrero Jr. dejó claro que es uno de los bateadores más temidos del planeta, terminando en el puesto 13 de las votaciones al MVP de la temporada regular.