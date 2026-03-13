Emisael Jaramillo imparable en Santa Anita Park: Doblete de victorias y cerca del liderato

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La temporada en el Hipódromo de Santa Anita Park vivió una jornada vibrante este viernes. El jockey profesional Emisael Jaramillo fue la figura indiscutible al lograr un valioso doblete de victorias en las primeras siete competencias programadas, demostrando por qué es uno de los látigos más efectivos en los Estados Unidos.

Jaramillo y Doug O’Neill: La dupla ganadora en Santa Anita

El primer triunfo del "orgullo de Tucupido" llegó en la segunda carrera con Irish Element. Bajo el entrenamiento de Doug O’Neill, el ejemplar dominó el Maiden Claiming de $17,000 en distancia de una milla (arena). Con un tiempo de 1:39.61, Jaramillo aseguró la fotografía y pagó dividendos de $3.60 a ganador.

La racha ganadora continuó en la cuarta competencia sobre la grama. Nuevamente en yunta con O’Neill, Jaramillo condujo a la victoria a Cosmo Friday en un Maiden Claiming de $35,000. El purasangre agenció un crono de 1:09.99 para los 1,200 metros, repartiendo $5.60 a ganador y confirmando el gran momento del jinete criollo.

Pronóstico acertado: Jaramillo acecha a Juan Hernández

Cabe destacar que ambos ejemplares fueron señalados como fijos de Meridiano en nuestra nota previa del pasado martes. Gracias a este desempeño, Emisael Jaramillo se coloca a solo una victoria de igualar a Juan Hernández en la tabla de posiciones, quien no logró visitar el recinto de ganadores en la jornada del viernes.