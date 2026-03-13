WBC: Así alineará Estados Unidos para medirse a Canadá

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El Team USA ha definido su orden al bate oficial para el trascendental encuentro de cuartos de final contra Canadá. El encuentro se disputará esta noche en el Daikin Park a las 7:00 PM. En una instancia donde el margen de error es inexistente. La gerencia estadounidense ha estructurado un equipo que combina la experiencia en postemporada de sus figuras consagradas con la energía de sus prospectos más dominantes para asegurar el pase a las semifinales.

Logan Webb asume la responsabilidad en el montículo

El lanzador derecho Logan Webb ha sido designado como el abridor para este choque de eliminación directa. Webb llega a este compromiso con la encomienda de neutralizar la ofensiva canadiense desde el primer episodio.

En su primera apertura en el Clásico, lanzó por espacio de 4.0 innings permitiendo un hit, una carrera limpia con seis ponches para una efectividad de 2.25.

El lineup estadounidense presenta una estructura ofensiva de élite. Bobby Witt Jr. iniciará la tanda como campocorto. Le siguen Bryce Harper en la primera base y Aaron Judge en el jardín derecho.

Kyle Schwarber ocupará el puesto de bateador designado, aportando su característica potencia zurda. Alex Bregman, un veterano de mil batallas en situaciones de eliminación, cubrirá la tercera base.