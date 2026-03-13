Cantante de vallenato sufre recaída: Esto se sabe sobre su estado

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El cantante de vallenato Iván Zuleta sufrió una recaída durante los actos funerarios de su sobrina Daniela, quien falleció a los 15 años, el pasado 09 de marzo.

La muerte de la jovencita causó conmoción en todo el entorno al vallenatero, ya que fue hallada sin vida dentro de su habitación, y posteriormente, trasladada a urgencias a una clínica cercana, pero al llegar no tenía signos vitales.

El sepelio se llevó a cabo en el cementerio San Francisco de Asís en La Paz, donde asistieron personas allegadas a la familia. Imágenes divulgadas en redes sociales, muestran al artista afligido por la pérdida.

Iván Zuleta se descompensa

Según reportes en la noche del 12 de marzo, Iván Zuleta habría sufrido una isquemia cerebral, por lo que los reportes alertaban sobre su salud. Sin embargo, el medio de comunicación colombiano El Tiempo se puso en contacto con su equipo de trabajo para confirmar la noticia.

Juan Rincón Vanegas, jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, afirmó que el cantante de vallenato solo se descompensó durante el entierro, desmintiendo por completo la primera versión.

Además, detalló que el intérprete se encuentra actualmente en óptimas condiciones de salud.

Hipótesis sobre la muerte de Daniela Zuleta

De acuerdo a Noticias Caracol, la joven de 15 años llegó del colegio, subió a su habitación, sin embargo, cuando su madre la llamó 40 minutos más tarde se encontraba desplomada en su habitación con vómito a su alrededor.

La principal hipótesis que se tiene es que la joven habría tenido un episodio de broncoaspiración mientras dormía, aunque su familia afirmó que no padecía de problemas de salud.