MLB: Este será el posible lineup de los Mets para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Ciudad de Nueva York respira beisbol con una intensidad renovada. Tras un invierno de movimientos agresivos y negociaciones de alto impacto, los Mets de Nueva York parecen haber configurado un roster que no solo busca competir, sino dominar la Liga Nacional. Con la llegada de piezas estelares como Bo Bichette y Luis Robert Jr., el lineup proyectado para 2026 es, sobre el papel, una de las maquinarias ofensivas más temibles de las Grandes Ligas.

Una alineación balanceada

La piedra angular de este proyecto sigue siendo el dominicano Juan Soto. Tras su histórica firma por 765 millones de dólares, Soto se ha convertido en el corazón del orden al bate. Junto a Francisco Lindor, el capitán y motor defensivo del equipo, forman un dúo dinámico en la parte alta de la alineación que garantiza presencia constante en las bases y un dolor de cabeza eterno para los lanzadores rivales.

Sin embargo, la verdadera noticia para este 2026 es cómo la gerencia, encabezada por David Stearns, ha decidido rodear a sus superestrellas. La salida de figuras icónicas como Pete Alonso y Brandon Nimmo marcó el fin de una era, pero abrió la puerta a una renovación estructural que busca mayor versatilidad y contacto.

Las caras nuevas

Uno de los movimientos más comentados fue la contratación de Bo Bichette. El campocorto, que ha hecho la transición a la tercera base para este esquema, llega con un contrato de tres años y 126 millones de dólares. Su capacidad para batear hacia todas las bandas es el complemento ideal para proteger a Soto en el orden al bate.

Por otro lado, la adquisición de Luis Robert Jr. desde los Medias Blancas de Chicago le da a los Mets ese patrullero central de élite que tanto necesitaban. Si "La Pantera" logra mantenerse saludable, su combinación de poder y velocidad podría elevar el techo de este equipo a niveles de Serie Mundial.

Alineación proyectada de los Mets para 2026

Bajo el mando del manager Carlos Mendoza, se espera que el lineup titular luzca de la siguiente manera: