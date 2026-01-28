MLB: Ronald Acuña Jr. buscará tres cifras redondas en la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Si las lesiones lo respetan, Ronald Acuña Jr. seguramente vivirá una temporada 2026 de MLB como en los viejos tiempos. Y es que el año pasado el grandeliga venezolano tuvo que pasar por una larga recuperación física, por lo que su participación con los Bravos de Atlanta se limitó a menos de 100 juegos.

Acuña, a seguir haciendo historia en la MLB

Luego de ver acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y de ser uno de los bates más destacados de Tiburones de La Guaira, el de La Sabana parece estar más que preparado para el inicio de las Grandes Ligas. Pero previo a eso, cabe recordar que tendrá una parada importante en el Clásico Mundial de Beisbol, torneo donde querrá elevar aun más su nivel de juego.

Una vez se suba el telón de las Mayores, Ronald Acuña Jr. comenzará el conteo regresivo para alcanzar tres cifras redondas de por vida en la MLB. Y es que si tomamos en cuenta sus estadísticas a lo largo de sus ocho años de carrera, será cuestión de pocos meses para que logre la proeza.

Una de esas marcas tiene que ver con los jonrones, pues solo necesita 14 batazos de vuelta completa para los 200. Por su parte, si lleva a 41 compañeros hasta el home alcanzará las 500 carreras impulsadas. Y por último, las 700 anotadas se harán realidad siempre y cuando pise el plato en 45 ocasiones.

Vale mencionar que los topes personales de Ronald Acuña Jr. respecto a dichos apartados son 41 cuadrangulares (2019 y 2023), 106 remolcadas (2023) y 149 anotadas (2023).