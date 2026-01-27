WBC

Omar López no descarta contar con José Altuve en el Clásico Mundial de Beisbol

El manager venezolano afirmó que la situación de "Astro Boy" no se ha definido todavía

Por

Josué Porras Estebanot
Martes, 27 de enero de 2026 a las 01:50 pm
José Altuve / Foto: AP
José Altuve / Foto: AP
Sigue la novela sobre la presencia de José Altuve en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026. En rueda de prensa, el manager de la selección de Venezuela, Omar López, ha declarado que, hasta el momento, "no se ha recibido nada en lo que se diga que José Altuve no ha sido aprobado por el seguro", por lo que no descartan -ni confirman- su participación en el evento.

Esta información contradice a lo publicado el día 26 de enero por el periodista Brian McTaggart, de MLB.com, quien había asegurado que el segunda base venezolano había descartado su presencia en el torneo, por petición de su organización, los Astros de Houston.

En desarrollo...

Martes 27 de Enero de 2026
