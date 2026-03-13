Diego Simeone se harta de la prensa y del futuro de Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid atraviesa un momento dulce en lo deportivo, pero turbulento en los despachos. Tras la goleada 5-2 sobre el Tottenham, todas las miradas se posaron en la "Araña".

Las dudas sobre su continuidad han generado un cruce de declaraciones que dejan claro que, aunque el jugador está feliz, el entorno no deja de especular.

Julián no descarta nada

Al finalizar el encuentro ante el conjunto inglés, Julián Álvarez enfrentó los micrófonos en zona mixta con una honestidad que dejó la puerta entreabierta.

Ante la insistencia sobre su futuro, el delantero argentino fue enigmático, "Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe. Yo estoy muy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y darlo todo".

Fiel a su filosofía, Diego Simeone no tardó en respaldar a su compatriota, pero aprovechó para lanzar un dardo envenenado a la prensa y a las expectativas del entorno.

El técnico argentino defendió la postura de Julián, calificando sus palabras como correctas. "La vida de todos nosotros es el día a día. Y la valoración de las personas se hace a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón".

El "Cholo" se cansa

Sin embargo, crítico que nadie hablara sobre el nivel del equipo, "le ganamos al Brujas 4-1 y la expectativa de la mayoría fue que Oblak había hecho una parada extraordinaria. Al Barcelona le ganamos 4-0 y la tapa era que Griezmann se podía ir. Y contra Tottenham ganamos 5-2 y todo se basa en Julián Álvarez”.

Aunque el ex jugador del Manchester City afirma estar feliz, su frase de "nunca se sabe" alimenta los rumores que lo vinculan con un posible regreso a la Premier League o un interés del Barcelona.

Sin embargo, para el "Cholo", mientras el rendimiento en el campo sea el actual, el resto es ruido. El Atlético de Madrid parece haber encontrado su mejor versión ofensiva, pero la sombra de una posible salida en verano sigue planeando sobre el Metropolitano.