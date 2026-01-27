MLB: Vladimir Guerrero Jr. y su plan para reinar en Las Mayores

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr tuvo un 2025 productivo e inspirador con Azulejos de Toronto. Con una extensión de 500 millones, liderazgo en la división este, campeonato de Liga Americana y a dos outs de ganar la Serie Mundial. El dominicano quiere revancha y peleara por el dominio de Grandes Ligas en 2026.

Guerrero Jr para la próxima temporada está enfocado en consolidarse en la cúspide de Liga Americana. No quiere ser más una estrella, quiere que su nombre se mencione junto a la élite ofensiva: Aaron Judge y Bobby Witt Jr. Vladimir quiere ser el tercer rostro del joven circuito de la MLB.

La misión es clara para Vladdy: transformar su éxito en postemporada con un dominio absoluto en la temporada regular; que eso lo lleve directo al premio MVP de Liga Americana. El último dominicano que ganó el galardón fue Albert Pujols durante 2009 con Cardenales de San Luis.

Proyección de Vladimir Guerrero Jr con Azulejos de Toronto en 2026

Vladimir Guerrero Jr cuenta con una proyección interesante para la temporada 2026 de Grandes Ligas. El dominicano con Azulejos de Toronto aspira a mantenerse líder de la División Este de Liga Americana y volver a la Serie Mundial en 2026 para tener revancha contra Dodgers.

Baseball-Reference tiene una proyección interesante para Guerrero Jr:

- 535 turnos, 82 anotadas, 157 hits, 32 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 82 impulsadas, 5 bases robadas, 66 boletos, 89 ponches, .293 promedio, .375 OBP, .486 SLG, .861 OPS

Son números interesantes, pero parecen un poco cortos, tomando en cuenta que ha estado desempeñándose en un gran nivel en los últimos años. Sin embargo, no deja de ser solo una proyección, al final de la temporada, será el dominicano que diga como será su año.

¿Efecto Clásico Mundial? El reto físico de Vladdy en 2026

Vladimir Guerrero Jr estará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con la República Dominicana. Tras el desgaste de la Serie Mundial, ha entrenado durante el invierno para mantenerse a tono para el campeonato internacional. Lo que abre una brecha entre su descanso y la condición física.

Tras el Clásico, la idea del dominicano es mantenerse fresco sin fatigas prematuras que puedan dejarlo fuera de juego. Lo que será el reto físico más importante de su carrera, mientras pelea por ganar el MVP de Liga Americana y volver a competir por la Serie Mundial.