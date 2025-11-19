MLB: Azulejos de Toronto piensan robarse este agente libre en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Azulejos de Toronto construyó las bases para tener un equipo contendiente a la Serie Mundial. Aunque perdió el campeonato contra Dodgers de Los Ángeles, la organización de Canadá, está trabajando fuerte para atraer al mejor talento posible; en ese contexto, planean robarse al mejor agente libre de 2026.

Azulejos llegó a la Serie Mundial con un equipo competitivo, pero sin grandes nombres. Sin embargo, eso mismo causó sensación en la franquicia y ahora quieren mantener la competitividad firmando a los mejores jugadores disponibles en el mercado de cambios y agencia libre.

Jeff Passan reconocido periodista de MLB resaltó que Toronto es uno de los equipos mejor colocados para firmar a Kyle Tucker. Eso no solo sería una gran sorpresa, también sería un robo por parte de una franquicia que ve: Dodgers, Yankees, Mets y Red Sox con mejor mercado para firmar peloteros top.

Azulejos de Toronto y Kyle Tucker: ¿Obligados a entenderse?

Kyle Tucker rechazó la oferta calificada de Cachorros de Chicago, apunta a un contrato por encima de los 300 millones de dólares. Algo que Azulejos de Toronto puede alcanzar, con Bo Bichette en la agencia libre, pueden unir al bateador zurdo con Vladimir Guerrero Jr.

La proyección de Tucker es de 40 millones por 10 temporadas. A sus 28 años, tiene mucho margen para negociar con las franquicias más fuertes de la MLB. Sin embargo, si Azulejos quieren atarlo y perfilar un proyecto ganador como franquicia atractiva, están obligados a entenderse.

'Robarse' a Kyle de la agencia libre y mantener a Bichette (Passan dice que es posible) sería un golpe en la mesa de la División Este. Donde Yankees y Red Sox tendrán que potenciar sus rosters para competir con el último campeón de Liga Americana.