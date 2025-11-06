MLB: Bo Bichette y el dilema de quedarse o irse de Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Bo Bichette enfrenta un dilema contractual: quedarse en Toronto o buscar otra franquicia. Aunque ha expresado su deseo de continuar en Canadá, su aspiraciones parecen estar fuera de las proyecciones que el mercado tiene para él. Es prioridad para el equipo por el precio justo.

Bichette aspira a un contrato de 8 temporadas y 250 millones de dólares. Las proyecciones discrepan, el valor de mercado según Spotrac lo colocan entre los 186 y 200 millones de dólares. El pelotero de 27 años debe elegir con sabiduría, ya que fuera de Azulejos tiene un mercado importante.

Yankees necesitan un campocorto que brinde seguridad defensiva, ya que Anthony Volpe no cumple las expectativas. Dodgers y Mets usarían a Bo en un nuevo y productivo rol como segunda base, haciendo tándem con Mookie Betts y Francisco Lindor respectivamente.

¿Qué equipo puede ofrecerle a Bo Bichette el contrato que busca?

Aunque Azulejos de Toronto valora a Bo Bichette como rostro de la franquicia, todo indica que no le ofrecerán más de $200 millones. La organización prioriza sostenibilidad salarial. Bichette podría quedarse por menos, pero su valor de mercado sugiere que saldrá a buscar más.

Fuera de Toronto, su polivalencia para jugar campocorto y segunda lo convierte en una pieza codiciada. Yankees, Mets y Dodgers tienen espacio financiero y necesidad posicional. En ese contexto, Bo podría aspirar a un contrato superior a los $200 millones, con un cambio de rol.

Bo Bichette y una difícil temporada 2025

Bo Bichette llegó a 2025 con dudas tras una lesión complicada en la rodilla. Su ofensiva fue sólida —.311 de promedio y .840 de OPS—, pero el tramo más importante del año no lo jugó. Azulejos de Toronto avanzaron sin él, y eso pesa en cualquier negociación de $250 millones.

Números de Bichette en 2025:

- 139 juegos, 582 turnos, 78 anotadas, 181 hits, 44 dobles, 1 triple, 28 jonrones, 94 impulsadas, 40 boletos, 91 ponches, 4 bases robadas, .311 promedio, .357 OBP, .483 SLG, .840 OPS.