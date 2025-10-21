Bo Bichette, listo para enfrentar a los Dodgers: El impulso que Toronto necesitaba

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto pueden haber recibido el impulso más grande posible tras alcanzar su primera Serie Mundial en 32 años.

Poco después de vencer a los Marineros de Seattle en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) el lunes por la noche, el campocorto All-Star Bo Bichette anunció que planea estar activo para el crucial enfrentamiento de Toronto contra los poderosos Dodgers de Los Ángeles.

“Estaré Listo”: El Regreso Esperado

Bichette no ha jugado desde que se lesionó la rodilla al deslizarse hacia el homeplate contra los Yankees el pasado 6 de septiembre. El jugador de 27 años se vio obligado a ver toda la postemporada desde el dugout, pero finalmente siente que está lo suficientemente saludable para regresar.

Durante la eufórica celebración posterior al partido, tras la dramática victoria de los Blue Jays sobre Seattle por 4-3 en el séptimo juego, se le preguntó a Bichette si podría jugar en el Clásico de Otoño. Su respuesta fue contundente:

“Estaré listo”, declaró Bichette.

Su regreso sería una inyección de moral y talento para un equipo de Toronto que necesita aprovechar toda ventaja posible contra los Dodgers, claros favoritos. Los campeones defensores de la Serie Mundial prácticamente no tienen debilidades, por lo que los Blue Jays serán mucho más competitivos con su campocorto titular de vuelta en la alineación.

Los Números Estelares de Bichette en 2025

El retorno de Bichette es vital, ya que el campocorto venía de una de sus mejores temporadas en 2025. De no haber estado ausente en septiembre, esta podría haber sido su mejor campaña como profesional.

El desempeño ofensivo de Bichette fue destacado:

Promedio de Bateo (AVG): .311 (Mejor marca de su carrera).

Porcentaje de Embase (OBP): .357 (Mejor marca de su carrera).

OPS: .840 (Mejor marca de su carrera).

wRC+: 134 (Mejor marca de su carrera, indicando que fue 34% mejor que el bateador promedio).

Además, el talentoso jugador sumó 18 jonrones y 94 carreras impulsadas, acumulando 3.8 fWAR (Victorias sobre el nivel de reemplazo, según FanGraphs).

La situación contractual de Bichette añade un elemento de drama: será agente libre tan pronto como termine la Serie Mundial. Ahora parece que el campocorto definitivamente jugará más partidos con el uniforme de los Blue Jays antes de que se defina su futuro.