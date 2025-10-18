MLB: Los Mets se preparan para dar un golpe en la mesa durante el invierno

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York estarían preparando una ofensiva para adquirir al lanzador estelar de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, durante la temporada muerta. Según reportes de Will Sammon para The Athletic, el zurdo de 28 años podría convertirse en una pieza codiciada si Detroit decide colocarlo en el mercado de cambios. La posibilidad surge tras conocerse que las negociaciones para una extensión de contrato entre Skubal y los Tigres están estancadas, con una diferencia de casi 250 millones de dólares.

Skubal, talento probado en medio de incertidumbre contractual

Skubal, quien se convertirá en agente libre al finalizar la próxima temporada, ha demostrado ser uno de los abridores más consistentes de la Liga Americana. Su potencial salida de Detroit no solo encendería el interés de los Mets, sino también de múltiples franquicias que buscan reforzar su rotación con un brazo confiable. La falta de acuerdo contractual con los Tigres hace cada vez más plausible que el equipo escuche ofertas antes de perderlo sin retorno.

Los Mets y su núcleo joven necesitan un líder en la lomita

Nueva York se prepara para iniciar 2026 con una base prometedora de lanzadores jóvenes como Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sproat. Sin embargo, el equipo carece de un abridor consolidado que pueda liderar la rotación. En ese contexto, Skubal encajaría perfectamente como el as que estabilice el cuerpo de pitcheo y ya tenga experiencia lanzando en postemporada

El zurdo dejó efectividad de 1.74 durante la postemporada de 2025, registrando 36 ponches (marca para la franquicia en una postemporada) en 20.2 innings lanzados y un WHIP de 0.68.

¿Un paquete de prospectos en camino?

La posibilidad de un cambio por Tarik Skubal podría incluir a McLean o Tong como piezas centrales en un paquete de prospectos. Aunque aún no hay negociaciones oficiales, el interés de los Mets refleja una estrategia clara: apostar por talento comprobado para acelerar su proceso de reconstrucción.