MLB: Logan Gilbert será el encargado de llevar a los Marineros a la Serie Mundial

El derecho Logan Gilbert ha sido confirmado como el abridor de los Marineros de Seattle para el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) contra los Azulejos de Toronto, este domingo en el Rogers Centre. La decisión no sorprende: Gilbert ha sido uno de los pilares del cuerpo de lanzadores de Seattle durante toda la temporada y ahora tiene en sus manos la posibilidad de llevar a la franquicia a su primera Serie Mundial en 49 años de historia.

Un duelo de generaciones: Gilbert vs. Yesavage

El enfrentamiento en la lomita será uno de los más esperados de la postemporada. Gilbert, de 28 años, se medirá al novato sensación Trey Yesavage, quien tuvo un gran debut en playoffs ante los Yankees pero que en su salida ante Toronto no le fue bien.

En su última salida, Gilbert permitió tres carreras y fue retirado tras solo 58 lanzamientos en el Juego 2, luego de haber trabajado en el maratónico cierre de la Serie Divisional ante los Tigres. A pesar de ese esfuerzo acumulado, el cuerpo técnico confía en su capacidad para responder en el momento más importante del año.

Seattle busca romper una sequía de casi medio siglo

Los Marineros están a una victoria de alcanzar la Serie Mundial por primera vez desde su fundación en 1977. Tras tomar ventaja en la serie con una barrida en su casa, el equipo regresa al Rogers Centre con la misión de cerrar el capítulo y avanzar para enfrentar a los campeones defensores, los Dodgers de Los Ángeles.