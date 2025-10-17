MLB: Este será el duelo de pitcheo para el Juego 4 de la NLCS

Suscríbete a nuestros canales

Con la serie 3-0 en contra y la eliminación a un paso, los Cerveceros de Milwaukee confían en la experiencia del colombiano José Quintana para mantenerse con vida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El zurdo de 36 años será el abridor en el Juego 4 ante los Dodgers de Los Ángeles, este viernes por la noche en el Dodger Stadium.

Quintana no lanza desde el 8 de octubre, cuando trabajó tres entradas en blanco como relevista en la NLDS frente a los Cachorros. Su última apertura fue el 14 de septiembre, lo que convierte esta decisión en una jugada de alto riesgo por parte del manager Pat Murphy. En un escenario de “todo manos a la obra”, se espera que Quintana tenga una salida corta si muestra señales de debilidad.

Shohei Ohtani busca sellar la barrida para Los Ángeles

En la otra acera, los Dodgers confían en su superestrella Shohei Ohtani para completar la barrida y asegurar su pase a la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Ohtani, quien no ha sido el bate productivo que fue en la ronda regular, tendrá la oportunidad de cerrar una Serie de Campeonato donde el pitcheo angelino ha sido prácticamente intocable.

Los abridores de Los Ángeles han sido una pesadilla para Milwaukee: Blake Snell lanzó ocho entradas sin permitir carreras ni boletos, Yoshinobu Yamamoto completó nueve episodios con solo una carrera permitida, y Tyler Glasnow sumó 5.2 innings con ocho ponches. Ahora, Ohtani buscará replicar ese dominio y poner el broche de oro.

El reto histórico de los Cerveceros

Milwaukee no solo enfrenta a un equipo encendido, sino también a la historia. Los Cerveceros han perdido 10 juegos consecutivos de postemporada como visitantes, y necesitan ganar cuatro seguidos para lograr una remontada que solo ha ocurrido una vez en la historia de las Grandes Ligas: los Medias Rojas de Boston en 2004.