La millonaria herencia que le dejó Diane Keaton a su mascota Reggie

Suscríbete a nuestros canales

La ganadora del Oscar Diane Keaton falleció el 11 de octubre de 2025 a los 79 años, dejando una inmensa fortuna a sus herederos y su mascota, una perrita golden retriever que la acompañó hasta su último respiro.

De acuerdo al último reporte oficial, la querida actriz padeció neumonía bacteriana poco antes de su deceso. Amigos cercanos aseguran que su salud se deterioró de forma abrupta, sin que muchos pudieran percatarse a tiempo.

¿Cuánto dinero heredó la mascota?

A lo largo de su larga trayectoria en el cine, Diane Keaton construyó a pulso su carrera con éxitos como ‘Annie Hall’, ‘El Padrino’,’El padre de la novia’ y ‘Alguien tiene que ceder’.

Su patrimonio fue heredado por sus dos hijos adoptivos, Dexter Keaton y Duke Keaton, y por supuesto, no podía dejar de lado a su perrita Reggie con un fideicomiso de 5 millones de dólares para gastos comunes de la mascota y su bienestar.

Según varias fuentes consultadas por medios internacionales el patrimonio total de Diane Keaton es de 100 millones de dólares.

El legado de la leyenda de Hollywood

Keaton alcanzó el reconocimiento mundial con Annie Hall, un personaje por el que ganó el Óscar a Mejor Actriz. Además, es parte clave de "El Padrino", interpretando a Kay Adams.

Su carrera se caracterizó por ser versátil en decenas de películas de distintos géneros como las comedias románticas, dramas intensos y papeles familiares.

Adicional a esto incursionó en la dirección, escritura, activismo artístico y renovó su imagen profesional con elegancia, incluso en sus años finales.