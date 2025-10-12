Diane Keaton: surgen nuevos detalles de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

Una ola de consternación barrió Hollywood tras conocerse que la icónica actriz, Diane Keaton, falleció a los 79 años y las dudas rodean aún las causas del deceso.

Un portavoz familiar confirmó la noticia al medio People, pero los detalles se han mantenido bajo un manto de discreción.

Los últimos momentos de Diane Keaton

De acuerdo a los últimos detalles sobre su muerte, el sábado por la mañana, los servicios de emergencia respondieron a un llamado desde el domicilio de la actriz.

A las 8:08 a.m., el Departamento de Bomberos de Los Ángeles apareció en el lugar y se reportó que una ambulancia trasladó a una persona al hospital. Los reportes apuntan a que era Diane, aunque ni su familia ni su representante validaron ese dato públicamente.

Una fuente cercana reveló que el deterioro de su salud fue “muy repentino”, algo que dejó atónitos incluso a quienes la conocían desde hace años. “Su declive fue muy repentino lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado”, dijo el informante.

Enfermedades que acecharon a Diane

Aunque en tiempos recientes no se había hecho pública una enfermedad grave, Keaton fue franca sobre sus batallas con distintas formas de cáncer de piel.

A los 21 años le diagnosticaron un carcinoma de células basales, y con el tiempo también enfrentó un cáncer de células escamosas, que requirió intervenciones quirúrgicas.

Ella misma contó que su fascinación por los icónicos sombreros no era solo estilística, sino protectora, pues, no comenzó a usar protector solar hasta los 40, y reconoció que ese descuido mental la acompañó durante años.