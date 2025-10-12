MLB: La Serie de Campeonato enfrenta nóminas dispares, pero competitivas

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Campeonato 2025 comienza hoy con el duelo entre Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto. Dos equipos modestos que han invertido lo necesario para ser competitivos. Por otra parte, Cerveceros de Milwaukee vs Dodgers de Los Ángeles se enfrentarán mañana por Liga Nacional.

Dodgers son líderes en nómina con $350 millones, hasta los Cerveceros, que ocupan el puesto 22 con $122 millones, la postemporada demuestra que el talento y la ejecución no siempre dependen del presupuesto. Sin embargo, el beisbol da oportunidades a todos los involucrados.

Toronto aparece en el quinto lugar con $255 millones, mientras Seattle ocupa el puesto 15 con $165 millones. La diversidad salarial no ha impedido que estos clubes lleguen a octubre con argumentos sólidos. La inversión importa, pero la química, el pitcheo y el momento también definen el camino.

Gasto vs rendimiento: ¿Cuánto pesa la nómina en octubre?

En octubre, la nómina no siempre define el destino. Equipos como los Yankees han demostrado que ni los millones invertidos evitan el colapso si las lesiones castigan, los bateadores fallan y los errores se acumulan. El gasto puede comprar talento, pero no garantiza temple.

Los Cerveceros, con una nómina modesta, compiten con peloteros "normales" que juegan con hambre de triunfo. Su química y disciplina superan, a veces, el brillo de las superestrellas. En contraste, Dodgers pueden permitirse perder un juego sin que parezca importar.

La Serie de Campeonato 2025 lo confirma: hay caminos distintos hacia el éxito. El presupuesto importa, pero octubre exige algo más. Carácter, precisión y deseo; en octubre, cada dólar vale menos que cada turno bien ejecutado en un grupo que va junto a la guerra.