¡A la SCLN! Milwaukee vence a Cachorros y pone fin a su maldición de Playoffs (+Detalles)

El sueño de los Cerveceros de Milwaukee de ganar la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia sigue vivo. Este sábado, el equipo derrotó a los Cachorros de Chicago en el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN).

El encuentro se disputó en el American Family Field, casa del conjunto lúpulo, donde el próximo lunes iniciará la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) ante los Dodgers de Los Ángeles. Con este triunfo, Milwaukee rompe una racha de seis derrotas consecutivas en series de postemporada.

La Crónica del Juego

Los Cerveceros abrieron el marcador en la parte baja de la primera entrada con un jonrón (bambinazo) del receptor venezolano William Contreras, ante los lanzamientos del relevista zurdo Drew Pomeranz.

No obstante, los Cachorros responderían en la parte alta de la segunda entrada para empatar el juego a una carrera. El responsable fue el slugger japonés Seiya Suzuki, quien conectó un cuadrangular ante el joven Jacob Misiorowski.

Misiorowski, a la postre, lograría sacar 12 outs antes de salir del encuentro y se adjudicó la victoria tras trabajar por espacio de cuatro innings, en los que permitió tres hits, una carrera y ponchó a tres rivales.

En la parte baja de la cuarta entrada, Andrew Vaughn desataría el segundo jonrón del encuentro para los Cerveceros, quienes volvían a tomar la ventaja. Aunque los Cachorros trataron de reaccionar en varias ocasiones, el pitcheo del conjunto lúpulo logró asegurar las entradas.

Ya en la parte baja de la séptima, el segunda base Brice Turang conectó un enorme bambinazo (jonrón) por todo el jardín central para poner las cifras definitivas al compromiso, que terminó con marcador de 3 carreras por 1.

“Estoy realmente feliz por los chicos. Son un grupo fantástico”, dijo el mánager Pat Murphy. “Mucha gente no creyó en ellos al principio, y siguen siendo incansables. Tengo muchísima suerte de estar con ellos (…) Son un grupo de chicos que nunca se dan por vencidos y, aunque se les pueda llamar gente común y corriente, yo digo que son gente por encima de la media”.

Datos Históricos