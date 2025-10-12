MLB: Marineros vs Azulejos necesitan la mejor versión de sus quisqueyanos

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Campeonato de Liga Americana entre Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto tiene un duelo paralelo: Julio Rodríguez vs Vladimir Guerrero Jr, dos dominicanos de élite, dos rostros de franquicia, dos talentos que ya brillaron y deben elevar su impacto en octubre.

Rodríguez y Guerrero Jr durante la temporada regular 2025, lideraron sus respectivas ofensivas con poder, consistencia y presencia en momentos clave. Cada uno fue fundamental en el camino hacia la postemporada, consolidando su rol como rostro de franquicia y referente.

En playoffs, su impacto es diferente, mientras Vladimir ha explotado rivales con una consistencia que mete miedo. Julio se ha visto más irregular con turnos que lo avergüenzan; aunque es importante destacar, que ambos tuvieron momentos oportunos muy importantes para lograr victorias.

Marineros vs Azulejos: Poder quisqueyano de Julio Rodríguez vs Vladimir Guerrero Jr

Julio Rodríguez y Vladimir Guerrero Jr, representan el poder quisqueyano en su máxima expresión. Ambos son rostros de franquicia, líderes ofensivos y símbolos de una generación dominicana que no solo brilla, sino que define. En Serie de Campeonato, su talento será clave para inclinar la balanza.

Números de Julio Rodríguez en 2025

La temporada regular de Rodríguez fue sencillamente una locura; comenzó lento, pero poco a poco agarró ritmo y empezó a batear fuerte. Ahora en postemporada si ha flaqueado un poco, pero sigue siendo el pelotero determinante que aparece en los momentos oportunos.

Rodríguez en temporada regular 2025:

- 160 juegos, 652 turnos, 106 anotadas, 174 hits, 31 dobles, 4 triples, 32 jonrones, 95 impulsadas, 30 bases robadas, 44 boletos, 152 ponches, .267 promedio, .324 OBP, .474 SLG, .798 OPS

Rodríguez en postemporada 2025:

- 5 juegos, 23 turnos, 1 anotada, 4 hits, 1 doble, 1 jonrón, 2 boletos, 9 ponches, .174 promedio, .240 OBP, .348 SLG, .588 OPS

Números de Vladimir Guerrero Jr en 2025

Vladimir Guerrero Jr se comportó durante toda la temporada como un jugador élite. Bateó fuerte, fue consistente y desarrolló un año para ser considerado el más completo de su carrera con Azulejos de Toronto. A pesar de no tener números espectaculares, si mostró jerarquía.

Guerrero Jr en temporada regular 2025:

- 156 juegos, 589 turnos, 96 anotadas, 172 hits, 34 dobles, 0 triples, 23 jonrones, 84 impulsadas, 6 bases robadas, 81 boletos, 94 ponches, .292 promedio, .381 OBP, .467 SLG, .848 OPS

Guerrero Jr en postemporada 2025:

- 4 juegos, 17 turnos, 5 anotada, 9 hits, 0 doble, 3 jonrón, 9 impulsadas, 2 boletos, 1 ponches, .529 promedio, .550 OBP, 1.059 SLG, 1.609 OPS