MrBeast se une a TelevisaUnivision: ¿Cuál será su rol?

Suscríbete a nuestros canales

El youtuber estadounidense, Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, sorprendió al mundo al anunciar una alianza histórica con TelevisaUnivision, que fue celebrado por sus millones de seguidores.

Esta colaboración se hace de cara al Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio y finaliza el 19 del mes siguiente.

¿Qué hará MrBeast en TelevisaUnivisión?

El influyente creador de contenido, llega a las instalaciones de la reconocida planta televisiva para montar una competencia sin precedentes en el emblemático Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte). El torneo “Road to Beast Cup” buscará fusionar furor digital con la emoción del fútbol.

Aunque los detalles oficiales aún están en desarrollo, lo que ya se filtró promete bombazos. Se dice que contará figuras del espectáculo, exfutbolistas, creadores de contenido, y una causa social que pinta para dejar huella en comunidades mexicanas.

Según fuentes oficiales, MrBeast y Televisa quieren que este torneo sea mucho más que un show; la idea es poner al Estadio Banorte bajo reflectores globales antes del Mundial.

Durante la intervención se especula que la reapertura del coloso de Santa Úrsula vendrá acompañada de un amistoso de lujo entre México y seleccionados europeos como Portugal o Argentina, para inaugurar con estruendo el recinto.

Actividades y compromiso social

En esencia, la “Road to Beast Cup” combinará partidos de entretenimiento, competencias entre “creadores vs leyendas del fútbol” y actividades paralelas de inmersión digital. La apuesta busca atraer audiencias televisivas y virales al mismo tiempo.

Con el sello característico de MrBeast, el plan no se queda en luces y cámaras, pues, el premio económico se destinará a construir campos de fútbol en el país de origen del equipo ganador, impulsando el deporte juvenil en Latinoamérica.

Pero eso no es todo. Como parte del acuerdo, también se financiará una escuela y un campo en la Ciudad de México, junto con la rehabilitación de diez canchas en otros estados mexicanos. El mensaje es claro: crear legado, no solo espectáculo.