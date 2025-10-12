Skubal hace historia, Carpenter iguala a Ruth: Las alucinantes estadísticas del triunfo de Mariners

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle acabaron este viernes con una sequía de 24 años sin acceder a una Serie de Campeonato, tras derrotar en cinco emocionantes juegos a los Tigres de Detroit con un marcador final de 3 carreras por 2 en un partido épico.

Los aficionados de los Marineros finalmente pudieron celebrar en casa, luego de que el equipo venciera a los Tigres en 15 entradas gracias a un hit decisivo de Jorge Polanco con las bases llenas, que impulsó a J.P. Crawford.

Con cerca de 500 lanzamientos en total, numerosos atascos evitados y récords históricos rotos, aquí están algunas estadísticas sorprendentes que dejó el Juego 5 en el T-Mobile Park.

El Partido Más Largo

De acuerdo con la periodista Sarah Lang, el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA) se convirtió en el juego de playoffs decisivo más largo por innings en la historia de la MLB.

Asimismo, es el sexto juego más largo de la historia de la postemporada, quedando a solo cuatro entradas de alcanzar el récord absoluto.

Un Maratón de Bullpen

Durante el maratón de 15 innings, los Tigres utilizaron ocho lanzadores, en comparación con siete de Seattle. Ambos equipos recurrieron a dos abridores en labores de relevo una vez que el juego se extendió a entradas extra.

En total, se lanzaron 472 pitcheos (lanzamientos) durante el juego interminable. Los lanzadores de Detroit lanzaron 263 de ellos, mientras que los de Seattle sumaron 209.

Carpenter se codea con Babe Ruth

El jardinero de los Tigres de Detroit, Kerry Carpenter, igualó una hazaña legendaria de Babe Ruth en 1926. El patrullero se embasó cinco veces (cuatro imparables en cinco turnos más dos bases por bolas) y conectó un jonrón.

Con esto, se convirtió en el primer jugador de la MLB en embasarse cinco veces y conectar un jonrón en un juego de postemporada desde Babe Ruth en 1926.

Es importante destacar que Ruth, en ese juego de 1926, se fue de 1-1 con cuatro bases por bolas; por lo que Carpenter, en efecto, tuvo más éxito bateando (hits) que Ruth en ese juego histórico de hace casi 100 años.

Los 13 de Skubal

El abridor de los Tigres, Tarik Skubal, dominó una vez más, ponchando a 13 bateadores en seis entradas de solo una carrera.

El favorito al premio Cy Young se convierte en el primer lanzador en la historia de la MLB con más de 13 ponches en dos juegos en la misma postemporada. Su anterior hazaña fue en la Serie de Comodines ante los Guardianes de Cleveland, donde ponchó a 14.

Estrellas como Gerrit Cole y Bob Gibson tienen múltiples juegos de playoffs con 13 o más ponches, pero nunca lo lograron en la misma postemporada.