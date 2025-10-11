Guerra de Bullpens en el Juego 5 de la SDLN define al rival de los Dodgers (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago se verán las caras este sábado en el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN). El ganador de este encuentro chocará ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

Tanto los Cerveceros como los Cachorros buscan su primera participación en la SCLN desde 2018 y 2017, respectivamente. El encuentro, que definirá al finalista, se llevará a cabo en el American Family Field, casa del conjunto lúpulo (Cerveceros). La serie se encuentra empatada a dos triunfos por lado.

Duelo de Bullpen

De acuerdo con lo publicado por MLB, ambos equipos planean utilizar un “juego de bullpen” (uso estratégico de múltiples relevistas).

Los Cachorros de Chicago iniciarán con el zurdo Drew Pomeranz. Por su parte, los Cerveceros (los lúpulos) tendrán al derecho Trevor Megill.

Análisis de Drew Pomeranz (Cachorros)

Pomeranz tuvo un récord de dos victorias y dos derrotas con 2.17 de efectividad en 57 apariciones durante la temporada regular. Inició cuatro compromisos y salvó otro.

En 49.2 innings lanzados, el zurdo permitió 38 imparables, 12 carreras limpias, cinco cuadrangulares, otorgó 15 boletos y ponchó a 57 para un WHIP de 1.07. Sus rivales le batearon para un promedio de .210.

Esta es su quinta participación en la postemporada. Tiene registro de una victoria y una derrota con promedio de carreras limpias de 3.24. El siniestro ha enfrentado en seis ocasiones a los Cerveceros esta temporada, donde ha permitido siete imparables sin carreras y ha propinado siete ponches.

Análisis de Trevor Megill (Cerveceros)

Milwaukee tendrá al derecho Trevor Megill. El relevista hará apenas la tercera apertura de su carrera. Este 2025 tuvo registro de seis victorias, tres derrotas y 30 salvamentos en 50 apariciones, con una efectividad de 2.49.

Esta temporada ha permitido 36 imparables, 13 carreras limpias, tres jonrones, ha otorgado 17 boletos y ponchado a 60 rivales para un WHIP de 1.13. Los contrarios le batean para .209.

Esta es su tercera participación en postemporada. No tiene decisión (victoria/derrota) ni salvamento en cinco apariciones. El diestro ha enfrentado en cuatro oportunidades a los Cachorros de Chicago, logrando cuatro salvamentos, con cinco ponches, dos imparables y dos boletos.