¡Decepción! Dos derrotas marcan la desilusión del fútbol México

El fútbol mexicano ha vivido un fin de semana para el olvido, marcado por dos contundentes derrotas que han sembrado una profunda preocupación y desilusión en la afición, justo cuando la nación se prepara para ser anfitriona de la próxima Copa Mundial 2026.

La caída comenzó con la Selección Nacional Sub-20, que vio truncado su sueño mundialista tras caer derrotada 0-2 ante Argentina en un partido de cuartos de final disputado en el Estadio Nacional de Chile, siendo eliminados de la competición.

Sin embargo, el golpe más duro llegó en el plano de la selección mayor, que fue humillada con una goleada de 0-4 en un partido amistoso ante Colombia, un marcador corto ante el dominio total ejercido por el equipo colombiano.

Humillación en Texas

Ante 72,438 aficionados reunidos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la Selección Mexicana fue completamente superada. Desde el silbatazo inicial hasta el final, los mexicanos sufrieron el dominio y la contundencia de Colombia.