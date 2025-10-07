España pisa firme y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-20 masculino dejó noticias este martes 7 de octubre, con el combinado español como protagonista, tras alcanzar una nueva instancia en este magno evento de la categoría.

'La Roja' se ganó su derecho y un lugar en los cuartos de final de la cita mundialista, organizada en Chile, y lo hizo después de vencer a su similar de Ucrania (0-1), que tuvo como autor del tanto solitario a Pablo García en el primer tiempo del duelo.

La selección española ahora se encuentra a la espera de su rival en esta fase, uno que saldrá entre el ganador de la eliminatoria entre Colombia y Sudáfrica, partido previsto para este miércoles 8 de octubre.

El recorrido de España en este Mundial sub-20

El combinado español sueña con hacerse el monarca de esta Copa del Mundo, pese a que su recorrido ha contado con altibajos en el certamen, tras meterse en los octavos de final como uno de los mejores terceros, tras quedar con cuatro puntos.

Sus dos posibles rivales han tenido un mejor andar en el certamen, por lo que se esperaría serias complicaciones para España en cuartos de final.

Por ejemplo, Colombia finalizó líder del Grupo F con cinco unidades y un saldo de una victoria junto a dos empares, mientras que Sudáfrica hizo más puntos, con un total de seis en el Grupo E, donde igualó con Estados Unidos en ese renglón, pero le afectó el diferencial de goles.

Finalmente, España quiere repetir la hazaña que lograran en la edición de 1999, en la que salieron campeones del mundo con una generación en la que figuraron nombres como Aranzubia, Iker Casillas, Yeste, Orbaiz, Marchena, Coira, Josué, Bermudo, Varela, Barkero, Xavi, Gabri, Aganzo, Rubén, Álvaro o Pablo Couñago.