Preparan el gran recibimiento a Stephany Abasali en su llegada a Venezuela

Todo está listo para que este domingo 30 de noviembre aterrice en Venezuela, Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024 y segunda finalista de Miss Universo 2025.

Tras un exitoso paso por Tailandia en la edición 74 del certamen de belleza, la modelo 25 años, llegará para ser parte de la noche más linda del año, el próximo 04 de diciembre, en donde entregará la corona nacional a su sucesora.

Aunque en los últimos días ha estado ausente de sus redes sociales, Abasali tiene a todos sus fanáticos esperando por ella, luego de reunir a todo el país con un mismo sueño: la octava corona para Venezuela.

A pesar que no fue así, los venezolanos, seguidores empedernidos por los certámenes de belleza, celebraron su participación antes y durante de la noche final de Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia.

Gracias a su garbo, elegancia y desenvolvimiento, logró obtener el puesto de segunda finalista y, posteriormente el título como la reina de América, designada por la organización.

La gran llegada de Stephany Abasali a Venezuela

A más de un mes de haber salido de Venezuela, Stephany Abasali será recibida por una comitiva organizada por los mismos fanáticos que, desde ya, se están organizando y haciendo la convocatoria a través de redes sociales para que más personas se sumen.

La cita es el domingo 30 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a partir de las 12:00 pm.