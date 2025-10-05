México vuelve a unos octavos de final en el Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de México disputó su tercera fecha de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile al enfrentar a Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde

El momento clave se produjo en el complemento: México fue beneficiado con un penal que Gilberto Mora ejecutó con precisión para colocar el 1-0. Aunque no fue su partido más brillante en el sentido general, el joven canterano de los Xolos volvió a aparecer cuando el equipo lo necesitaba.

El combinado dirigido por Eduardo Arce aplicó desde el inicio una estrategia de contención frente a Marruecos, equipo que en esta serie presentó varios suplentes para el duelo. México buscó evitar riesgos y apostó por los momentos de transición, cosa que le permitió llevarse los tres puntos.

Con este triunfo, México quedó segundo de su grupo con cinco unidades y rompió una racha de ocho años sin superar la fase de grupos en un Mundial Sub-20, una carga histórica que finalmente pudo levantar con el esfuerzo de sus jóvenes promesas.

Entre los mejores 16

Ahora, el elenco azteca enfrentará a Chile, país anfitrión, en los octavos de final, en lo que será una prueba de fuego ante la selección local y expectativas latentes. Marruecos, por su parte, clasificó como primero de grupo y aguardará rival para su duelo del nueve de octubre.

Este avance no solo representa una victoria sobre el campo, sino también una inyección de confianza y credibilidad para el proyecto juvenil mexicano, que finalmente ve coronado un esfuerzo colectivo con la aparición estelar de uno de sus talentos más jóvenes.