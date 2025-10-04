Barcelona ya piensa en el relevo estrella de Lewandowski y tienen nueve nombres en agenda

Suscríbete a nuestros canales

"'Buscando un '9'", ese podría ser el título del próximo episodio en el que estaría asentando las bases la dirección deportiva del FC Barcelona. Un objetivo que, según distintos medios en España, tiene ya fijado el club para la siguiente campaña.

Ese delantero centro que tienen en libreta en el alto mando culé no sería uno cualquiera y tendría que gozar de algunos requisitos, el principal estaría en que genere ilusión en la afición blaugrana a sabiendas que Robert Lewandowski podría estar en su última campaña con la institución y que Ferrán Torres no posee todavía el estatus de megaestrella mundial.

Es decir, en la acera culé quieren una guinda del pastel en la plantilla y la delantera, ya integrada con la joya Lamine Yamal, después que el director deportivo haya avanzado en la sostenibilidad del equipo, con algunas renovaciones estratégicas y la apuesta total en 'La Masía'.

¿Quiénes están en carpeta de Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski?

El polaco ya tiene mimbres suficientes para ser recordado como uno de los mejores fichajes del club, aportando cada temporada con lo mejor ha sabido hacer en su carrera: goles. Sin embargo, sus 37 años obligan a pensar en lo que viene y analizar distintos nombres que puedan dar continuidad al altísimo nivel que ha brindado a la institución.

Allí, la gran tarea que tiene Deco a partir de este momento, porque tiene la dualidad de encontrar un ‘9’ que ilusione al barcelonismo, pero que también sea funcional a la idea que gusta practicar Hansi Flick.

En SPORT presentaron una lista de 9 delanteros con distintas realidades, incluso aceptando que algunos son "tremendamente difíciles" y "casi un sueño que puedan fichar" a las puertas de un año electoral en el que Joan Laporta quiere garantizar su reelección en la presidencia.

En ese repaso de Sport el considerado más imposible sería Erling Haaland, considerado un favorito y sueño de Laporta, pero en el que no hay razones ahora mismo para que sea desprendido de un Manchester City, que lo garantizó con un contrato superior al 2030.

Otro muy difícil sería Julián Álvarez, quien la está rompiendo con el Atlético de Madrid, pero que por lo mismo tendría un precio superior a los 100 millones de euros, cifras que los azulgranas ahora mismo tendrían que hacer esfuerzos para disponerla en un solo traspaso.

Asimismo, en los nombres que repasa el portal catalán, en el renglón estelar figuran futbolistas como Harry Kane (Bayern Múnich) y Lautaro Martínez (Inter de Milán), mientras un peldaño más por debajo en lo mediático jugadores como Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Dusan Vlahovic (Juventus), Moise Kean (Fiorentina), Benjamin Sesko (Manchester United) y Etta Eyong (Levante).

Por lo pronto, la faceta ofensiva de Barcelona está campaña sigue cargada con Lewandowski, quien suma cuatro goles en seis partidos de LaLiga, con un Ferrán Torres que sorprende con cinco goles en nueve partidos entre lo doméstico y la Champions League.