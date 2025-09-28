El gol de Robert Lewandowski a la Real alcanzó esta cifra redonda en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El compromiso de este domingo 28 de septiembre entre el Barcelona y la Real Sociedad ayudó a los azulgranas a retomar la cima de La Liga, después de ganar 2-1 en el Estadio Olímpico de Montjuic. Sin embargo, no fue lo único en reseña que dejó este cotejo, porque para Robert Lewandowski apuntó un número redondo en su carrera.

El ariete de los culés firmó el segundo tanto de los suyos en el partido, que terminó dando la victoria al club, pero además le permitió seguir escribiendo páginas doradas en su ya legendaria carrera.

Justamente, porque ese tanto se convirtió en el número 700 de su recorrido en el profesional, sumando clubes a los que representó y lo hecho en la selección de Polonia.

¿Con cuáles equipos Robert Lewandowski llegó a esta cifra?

La trayectoria del polaco es estelar y memorable, pero seguirá haciéndose más grande conforme avanza el tiempo y siga tan vigente en la élite con 37 años de edad. Esos 700 goles son la prueba que su nombre ya está escrito en la historia de este deporte.

Una cifra que es posible gracias a clubes como Delta Varsovia (21), Legia de Varsovia (41), Borussia Dortmund (103), Bayern Múnich (344) y Barcelona (105), sin contar las 86 dianas que firmó en la selección de Polonia.

A su vez, el gol ante la Real Sociedad también le llevó a seguir escalando escaños en el listado de goleadores en Barcelona, al que ya ascendió al puesto 16, dejando atrás a los 106 goles de Eulogio Martínez.

En Barcelona el próximo en esa lista para Robert Lewandowski es José Antonio Zaldúa con 106 y Luis Enrique con 108, el hoy técnico del PSG y que paradójicamente será el siguiente rival de los culés en la Champions League.