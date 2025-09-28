Frenkie de Jong hace historia con el Barcelona y deja atrás a un histórico como Ronald Koeman

Suscríbete a nuestros canales

El partido de este domingo 28 de septiembre entre el Barcelona y la Real Sociedad sirvió a los culés para retomar el liderato de La Liga, después de su victoria 2-1. Sin embargo, no fue lo único destacable que dejó este partido, porque un nombre particularmente pudo ingresar aún más en la historia del club: Frenkie de Jong.

El mediocampista salió una vez más en la titular al lado de su mejor compañía en esa zona, Pedri, con quien cada vez más se entiende en el terreno de juego. Ahora bien, esa participación le ayudó a convertirse en el segundo neerlandés con más partidos en la historia de la institución.

Y es que, nada más y nada menos, superó a una leyenda del club como Ronald Koeman, muy querido entre la afición culé por ser el hombre que firmó el gol de la primera Copa de Europa de Barcelona en 1992 ante la Sampdoria.

¿A cuántos partidos llegó Frenkie de Jong con el Barcelona?

El volante culé arribó a 𝟮𝟲𝟱 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 compromisos vistiendo la casaca de la escuadra catalana, dejando atrás los 264 de Koeman, que además fue su entrenador en el equipo durante 2020 y 2021.

El próximo en la lista de Frenkie es Cocu, que registró unos 292 compromisos como azulgrana, una cifra completamente alcanzable para el jugador de 28 años de edad, del que se espera continúe en la oncena blaugrana algunos años más.

Además, un hecho que reafirma esta aseveración está en que goza totalmente de la confianza de Hansi Flick, quien lo ve como el ideal para ocupar uno de esos dos puestos del pivote. En lo que va de temporada ya ha jugado seis partidos para un total de 465' minutos entre La Liga (5) y Champions (1).

Hay que recordar que Frenkie de Jong arribó a Barcelona en 2019, después de brillar de gran forma en el Ajax de la Eredivise y ganarse varios reflectores en los clubes más importantes de Europa.