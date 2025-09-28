Así quedó la tabla de posiciones en La Liga después de la victoria del Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona no falló este domingo 28 de septiembre en su objetivo de retomar la cima de La Liga, que tenía a tiro después que el Real Madrid cayera estrepitosamente el sábado en el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid (5-2).

Los culés pudieron llevarse los tres puntos del Estadio Olímpico de Montjuic, su hogar para este partido mientras obtienen los permisos para regresar al Spotify Camp Nou, con un marcador apretado, que no hizo honor a lo que fue parte del tramite del compromiso ante la Real Sociedad.

Justamente, ese 2-1 no reflejó que el guardameta de la Real Sociedad, Alex Remiro, fue de lo más destacado en el cotejo, después de innumerables apariciones para salvar a los suyos.

Lo cierto es que la victoria le permitió a los azulgranas subirse nuevamente a lo más alto del certamen con sus 19 puntos registrados, uno más que el Real Madrid y tres más que Villarreal.

Barcelona lejos de Atlético de Madrid

La victoria colchonera del fin de semana ante los merengues permitió a los culés llegar a la cima, pero también recortar unidades con su vecino de ciudad. Eso sí, no propiamente con el Barcelona, que le saca una ventaja de siete puntos a estas alturas de la liga.

Sorpresivamente, el propio Atlético no está dentro del podio español, hoy completado con Villarreal, y tiene tarea pendiente para meterse nuevamente en la pelea, en la que inicialmente es uno de los candidatos por plantilla e historia.

El conjunto de Diego Simeone es quinto con 12 puntos, tras la victoria de Elche (2-1) a Celta de Vigo, que les dio esa casilla en la tabla de posiciones con un punto más que los rojiblancos.

Barcelona ahora jugará la jornada de Champions League ante PSG con la tranquilidad del liderato, mientras las realidades en sensaciones son distintas para sus más cercanos rivales.