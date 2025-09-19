Champions League: Así fueron los resultados de la jornada de este jueves 18 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de jueves en el fútbol europeo dejó partidos emocionantes, principalmente en la fase de grupos de la UEFA Champions League, con resultados que ya comienzan a marcar la orientación de los equipos en estas primeras fechas. Entre los encuentros más relevantes, destacaron los triunfos del Manchester City y el Barcelona, que cumplieron con buen desempeño y sumaron valiosos puntos en sus respectivos grupos.

Manchester City consiguió una victoria sólida 2-0 frente al Napoli, un partido que favoreció a los ingleses desde temprano tras una expulsión que condicionó al equipo italiano. El delantero Erling Haaland fue la gran figura al marcar el primer gol del encuentro en el minuto 56, después de recibir un pase de Phil Foden y rematar de cabeza con potencia y precisión. Con este tanto, Haaland alcanzó un récord histórico al convertirse en el jugador más rápido en llegar a 49 goles en la Champions League, en apenas 50 partidos disputados. Posteriormente, Jérémy Doku anotó el segundo gol a los 65 minutos, sentenciando la victoria para el conjunto de Pep Guardiola, que mostró gran control y dejó claro su favoritismo para esta temporada continental.

Por su parte, el Barcelona también festejó victoria tras imponerse 2-1 ante Newcastle United en Inglaterra. Marcus Rashford, quien en esta temporada defiende al Barça, fue el protagonista absoluto con un doblete clave: anotó en los minutos 58 y 67. Este desempeño ofensivo fue fundamental para que el equipo catalán se llevara los tres puntos y arrancara con buen pie la Champions. Al final del partido, Anthony Gordon descontó para Newcastle en el minuto 90, pero no fue suficiente para evitar la derrota. El Barcelona demuestra así que, bajo la dirección técnica de Hansi Flick, continúa siendo un rival a tener en cuenta tras su ambición de ser campeón tras quedar en semifinales la campaña anterior.

Jornada de Champions con muchos goles

Además de los mencionados encuentros, la jornada jueves tuvo resultados importantes en la Champions League con victorias contundentes, como el 5-1 que Eintracht Frankfurt le propinó al Galatasaray, y el 4-1 del Sporting de Lisboa a Kairat Almaty. En otros frentes, el Brujas aplastó 4-1 al Monaco y el FC Copenhague empató 2-2 con Bayer Leverkusen, reflejando la competitividad que hay en esta primera fecha de grupos.

El City y el Barcelona confirmaron que están en forma y con ganas de pelear tanto en sus ligas locales como en Europa, mostrando en sus ataques la peligrosidad y efectividad de sus delanteros estrella. Haaland con su cabezazo letal y Rashford con sus dos goles decisivos fueron los protagonistas de una jornada donde el fútbol europeo sigue ofreciendo espectáculo y grandes momentos para los apasionados del balompié.