La insólita travesía del AS Mónaco para debutar en Champions League (+Video)

El grupo de jugadores convocados para la jornada 1 de Liga de Campeones vivió algo insólito el pasado miércoles

Por Ricardo Rodríguez
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 01:21 pm
AS Monaco entrenamiento. Foto: Cortesía.
AS Mónaco tenía previsto viajar a Bruselas el pasado miércoles, de cara a la primera jornada de Liga de Campeones, a disputarse este jueves en Bélgica, donde el Club Brujas recibirá a la oncena monegasca.

Cabe destacar que, al abordar el avión respectivo la tarde del 17 de septiembre, tuvieron que bajar del mismo minutos más tarde ya que éste no contaba con aire acondicionado.

Despegar en esa aeronave, supondría una exposición constante al calor de hora y media aproximadamente para los jugadores. Por lo tanto, el equipo decidió postergar el vuelo para el mismo día del partido en la mañana.

Imágenes inéditas de este momento

Aunque el vuelo no se efectuó, los minutos que los tripulantes permanecieron dentro del aeroplano fueron una auténtica tortura leve para ellos.

De hecho, abrumados por las altas temperaturas que allí sintieron, casi todo el plantel se desprendió de su indumentaria para no generar aún más calor corporal.

La surrealista imagen no fue difundida oficialmente por el club, pero el futbolista holandés, Jordan Teze sí compartió videos en tiempo real de este desagradable momento.

En las imágenes publicadas por Teze a través de sus redes sociales oficiales, se aprecia cómo la mayoría de jugadores presentes se encuentran en ropa interior e incluso bajaron del avión de esa manera.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

