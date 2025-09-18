Robert Lewandowski podría romper este récord en Champions de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Por la primera fecha de la fase de Liga de la UEFA Champions League, el FC Barcelona se enfrentará al Newcastle United de Inglaterra en el St. James Park, siendo el inicio del camino para un equipo que busca redención tras varios años grises.

Uno de los futbolistas a observar en este duelo será Robert Lewandowski, quien ha sido el máximo artillero de la escuadra azulgrana durante las últimas tres temporadas, a pesar de sus 37 años de edad.

El polaco, además, se encuentra próximo a romper un récord histórico en el certamen continental, concretamente, uno que iguala con Cristiano Ronaldo y podría superar durante la presente edición de la Liga de Campeones.

Con diecinueve penales anotados, es, junto al astro portugués, el futbolista con mayor cantidad de goles desde los doce pasos en la Champions League y, por supuesto, es el jugador activo con más dianas facturadas por esta vía.

La lista la completan Lionel Messi, con un penal menos; Harry Kane, quien acompaña a Lewandowski como uno de los dos únicos jugadores activos en Europa en el Top 5; Sergio 'Kun' Agüero, Luis Figo y Ruud Van Nistelrooy.