¡Volvió el mejor Robert Lewandowski! Así fue su doblete ante Valencia (+Video)

El FC Barcelona dejó una muestra de contundencia en La Liga de España, tras regresar a la competición con goleada ante Valencia (5-0) después del parón de selecciones. Lo hizo para disputar la jornada cuatro del certamen, con presencia de uno de sus más veteranos: Robert Lewandowski.

El polaco no fue titular en este partido y su lugar lo ocupó un activadísimo Ferrán Torres. Sin embargo, el delantero sí contó con minutos y los aprovechó para dejar su huella nuevamente, después de ingresar al partido en el minuto 68' y firmar un doblete.

Su primera aparición en el cotejo fue al 76', a pase de Raphinha, para enviar un disparo al ángulo inatajable para el guardameta Julen Agirrezabala. Posteriormente, selló la goleada al 86', con un pase filtrado de Marc Bernal y con una definición sutil, por encima de la humanidad del portero, con algo de suspenso porque esa acción debió ser revisada por el VAR, tras una primera sentencia en fuera de juego.

Estos dos tantos vienen a ser sus primeros goles en la iniciada edición liguera, pese a que vio minutos en los partidos ante Levante y Rayo Vallecano, con victoria (2-3) y empate (1-1) respectivamente.

Robert Lewandowski es histórico en Barcelona

La aparición goleadora del polaco sorprende porque sigue haciéndolo con una edad más compleja en el fútbol, a sus 38 años de edad no deja de marcar hitos con el cuadro culé.

Por ejemplo, este cotejo representaba el 150 con la camisa del Barcelona desde su llegada con 34 años y en ese periodo ya suma la cifra de 103 dianas con la institución.

Números que desde luego ponen a Robert Lewandowski ya en la historia del club como uno de sus delanteros más legendarios, que a su vez ayudó a la entidad a sumar hasta el momento hasta cinco títulos.