Robert Lewandowski podría disputar su última temporada con el FC Barcelona

Para la temporada 2026-2027, Robert Lewandowski podría ser agente libre a sus 37 años, poniendo punto final a su trayectoria con el FC Barcelona.

Cabe destacar que, el histórico delantero polaco, llega a su cuarta campañas como uno de los grandes referentes ofensivos del conjunto blaugrana, tras su llegada en la zafra 2022-2023.

Sin embargo, un reciente reporte del diario Sport reveló que es muy posible que su contrato (hasta el verano de 2026) no sea renovado. De hecho, éste mantiene una cláusula de extensión (2026-2027) electiva para el equipo, pero el club parece que no recurrirá a este recurso.

El final de una era

Si bien hablar de ''legado'' tras poco más de 4 años suena improbable, el experimentado atacante ha podido ganarse el cariño de la afición culé y será recordado por su lealtad en esta etapa transitoria y de reconstrucción que vivió la organización.

Cabe destacar que, desde la zafra 2024-2025, el rendimiento del polaco se mantenía bajo observación, ya que su acuerdo poseía una cláusula de rendimiento que garantizaba su permanencia si jugaba al menos el 55% de los partidos, con un mínimo de 45 minutos cada uno.

Dicho acuerdo fue cumplido, pero de cara a la próxima campaña todo dependerá de la visión que tenga la entidad catalana y la misión de Lewandowski, ya que la gerencia deportiva evalúa candidatos para suplirlo.

Por otro lado, vale la pena mencionar que en sus primeras tres temporadas, éste referente suma 101 goles en 149 partidos con el Barcelona.