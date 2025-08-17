¿Lewandowski ya tiene fecha de regreso?

Suscríbete a nuestros canales

El Barça realizó entrenamiento este domingo, luego del triunfo (0-3) en Mallorca en su debut en la Liga 2025-26. Los primeros tres puntos no fue la única buena noticia para los azulgrana, ya que en el entrenó pudieron comprobar que Robert Lewandowski está muy cerca de regresar a la acción.

Es de recordar que, antes del acostumbrado Trofeo Joan Gamper, el delantero polaco sintió molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo llevó a perderse el encuentro ante el Como y la primera jornada de los culés en LaLiga esta temporada.

Sin embargo, todo parece indicar que muy pronto regresará. Este domingo, se sumó al entrenamiento junto a sus compañeros pero sin mayores esfuerzos, fue muy cauteloso y disputó algunos pases con balón

Días de recuperación para Lewandowski

Aún tiene seis días en su calendario para recibir el alta médica y estar disponible para la segunda jornada del torneo liguero, que será el sábado frente al Levante.

Lewandowski, realizó su trabajo de entrenamiento con los que no jugaron en Mallorca (Peña, Szczesny, Christensen, Casadó, Dro, Toni, Guille, Bardghji, Gerard Martin, Marc Bernal, Héctor Fort) o los que vieron pocos minutos (Fermín, Olmo, Gavi, Rashford, Koundé y Jofre Torrents). Ya que, los titulares hicieron una necesaria sesión de recuperación luego del exigente partido que se disputo bajo un ambiente con altas temperaturas. Entretanto, Flick dio el lunes libre a la plantilla.