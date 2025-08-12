Robert Lewandowski habló sobre el Balón de Oro 2025

Suscríbete a nuestros canales

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, recientemente habló sobre distintos temas en la 'BBC'. El polaco reveló que en el 2012 estuvo muy cerca de fichar por el Manchester United, también se refirió a su etapa en el equipo culé y a la esperada edición del Balón de Oro 2025.

El experimentado delantero puntualizó que a sus 36 años se siente en forma para seguir compitiendo al máximo nivel, además señaló que estar rodeado de talento joven como Yamal y Raphinha, lo ha enseñado mucho.

"Cuando veo que todavía no tengo que alcanzar a los jóvenes, que ellos todavía tienen que alcanzarme, significa que la próxima temporada también puede ser muy buena. Sigo ahí para demostrar lo mejor de mí mismo. Entendí que no puedo luchar con ellos, pero puedo ayudarlos y ellos también pueden ayudarme. Aprendo mucho de ellos. No pensé que sucedería así", expresó Lewandowski.

Lewandowski, es el jugador con más veteranos en la plantilla azulgrana, el próximo 21 de agosto cumplirá 37 años, a pesar de la diferencia de edad. El polaco ha logrado hacer una gran llave con el joven de 18 años Lamine Yamal.

"nunca vi a un jugador así a esa edad" confesó Lewandowski al ser preguntado por el crack culé, incluso lo ubicó como un claro candidato a ganar el Balón de Oro este 2025.

"Es la primera vez en mi vida que veo después de 50 minutos que tenía algo especial. No me lo creía porque nunca vi a un jugador así a esa edad. Pensaba que eso era imposible a los 15 años” dijo el polaco.

Lewandowski sobre el Balón de Oro

“La temporada de Lamine Yamal fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. ¿El Balón de Oro? Aún le queda mucho tiempo, si no este año, quizá el próximo", manifestó Lewandowski, que también mencionó a su compañero brasileño m "Raphinha también tuvo una temporada increíble" y añadió que "tenemos jugadores que podrían ser favoritos para ganar este premio".

Lewandowski casi gana el Balón de Oro

El propio Lewandowski coqueteó con alzar el galardón dorado en 2020, cia el bestia la camiseta del Bayern Múnich, son embargo esa edición fue suspendida por la revista 'France Football', debido a la pandemia del Covid-19.

"Estaba en el mejor momento de mi carrera, lo gané todo con mi club. Creo que lo difícil de este caso es que hasta ahora no sé por qué no lo acabé ganando", dijo Lewandowski sobre el Balón de Oro