Así fue el bombazo imparable de Raphinha ante Valencia (+Video)

El FC Barcelona ya está dejando cifras de goleada en su regreso a La Liga, por la jornada cuatro ante su similar de Valencia. Justamente, la pizarra ya muestra un abultado marcador con el segundo tanto de Raphinha en el partido.

Esta segunda diana dejó una factura hermosa por parte del brasilero al minuto 66', tras una contundente definición contra el guardameta Julen Agirrezabala, quien no tuvo nada que hacer frente al disparo.

Este ya es el tercer tanto del carioca en lo que va de la iniciada liga española, después que el primero lo dibujara ante el cuadro de Mallorca en esa primera jornada doméstica.