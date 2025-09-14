El Barcelona humilla al Valencia y se acerca al Real Madrid (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ofreció una verdadera exhibición de fútbol en el Estadio Johan Cruyff, goleando 6-0 al Valencia en un partido dominado de principio a fin. La victoria, en la cuarta jornada de LaLiga, los acerca a la cima de la clasificación con diez puntos.

La apuesta de Flick da sus frutos

Hansi Flick decidió rotar a varias de sus figuras clave, una apuesta que salió a la perfección. A pesar de los cambios en la alineación, el equipo demostró un control total del juego desde el pitido inicial. El único gol de la primera mitad llegó a los pies de Fermín López, quien rompió la paridad y envió al equipo al descanso con una ventaja de 1-0.

El segundo tiempo se convirtió en un festival de goles. El espectáculo comenzó con el ingreso de Raphinha, quien rápidamente se hizo sentir al anotar el 2-0. Tres minutos más tarde, Fermín selló su gran actuación con un doblete, subiendo el marcador a 3-0. La conexión y el entendimiento entre los jugadores de refresco y los titulares fue impecable, demostrando la profundidad de la plantilla.

La actuación de Raphinha fue estelar, ya que volvió a marcar al minuto 66 con una definición brillante, poniendo el 4-0. El cierre de la goleada vino de la mano de Robert Lewandowski, quien, tras ingresar al campo, se sumó a la fiesta con un doblete, dejando el marcador final en un contundente 6-0.

No pierden de vista al Madrid

Con esta abrumadora victoria, el Barcelona evidencia su poderío ofensivo y su capacidad para mantener la intensidad a lo largo de los 90 minutos. Los culés se colocan a tan solo dos puntos del Real Madrid en la tabla de clasificación, un resultado que los llena de confianza de cara a los próximos compromisos.

La decisión de Flick de gestionar la plantilla de esta manera subraya su enfoque en el largo plazo y su confianza en todos sus jugadores, lo que podría ser un factor clave para el éxito del equipo en esta temporada.