¡Fermín está imparable! Así fue su golazo de fuera del área ante Valencia (+Video)

El FC Barcelona sigue con el pie puesto en el acelerado en su regreso a la acción en La Liga, correspondiente a la jornada cuatro ante el Valencia. Ahora, el marcador vuelve a modificarse después que Fermín López apareciera nuevamente en el Estadi Johan Cruyff.

El mediapunta anotó su segundo tanto en el partido de forma antológica, tras firmar una conducción por el carril central y enviar a la portería valencianista un disparo imparable para el guardameta Julen Agirrezabala.

El español no había anotado hasta el momento en lo que iba de liga, pese a que vio minutos en las dos primeras victorias culés, ante Mallorca (0-3) y contra Levante (2-3).