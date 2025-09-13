Xabi Alonso consigue esta sorprendente racha con el Real Madrid (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Xabi Alonso a la casa blanca no pudo ser mejor. El exfutbolista y ahora técnico, que llegó al banquillo del Real Madrid tras una exitosa etapa en el Bayer Leverkusen, ha comenzado su andadura en la Liga Española de manera impecable.

Con cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos, la leyenda del Liverpool mantiene al equipo en lo más alto de la tabla, con un rendimiento que ilusiona a la afición.

Pero más allá de los 12 puntos obtenidos, lo que realmente impresiona es el rendimiento defensivo del equipo. El Real Madrid de Xabi Alonso se ha mostrado como un bloque sólido y casi impenetrable, permitiendo apenas dos goles en contra en este inicio de temporada.

Lo más notable de este dato es la forma en la que se han producido ambos tantos: uno de penal y el otro de un tiro de esquina. Esto significa que los rivales no han logrado marcarle un solo gol a la "Casa Blanca" a través de una jugada elaborada, lo que resalta el extraordinario trabajo de organización y presión que ha implementado en el equipo.

La filosofía defensiva de Xabi Alonso

El sello de Xabi Alonso es evidente en cada partido. El equipo no solo defiende en su propia área, sino que lo hace desde el ataque. Los delanteros y mediocampistas presionan con intensidad la salida de balón del rival, impidiendo que el juego ofensivo del contrario se desarrolle con comodidad.

La solvencia defensiva es un reflejo del trabajo de todo el conjunto. Cada jugador, desde los atacantes hasta los defensores, cumple una función vital en la recuperación del balón. Esta mentalidad colectiva ha hecho que el Real Madrid sea uno de los equipos más difíciles de superar en la actualidad.

El inicio de Xabi Alonso en el Real Madrid es un claro mensaje a toda LaLiga. El equipo no solo ha encontrado la fórmula para ganar, sino que también ha recuperado una solidez defensiva que lo convierte en un candidato aún más fuerte para el título.