¡Dicen basta! El Real Madrid exige respuestas al arbitraje español (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid habría tomado una decisión drástica y sin precedentes. Cansado de lo que considera una constante de errores arbitrales que le han perjudicado, el club blanco enviaría un informe oficial a la FIFA detallando los incidentes que, a su juicio, han afectado sus resultados tanto en la presente temporada como en la pasada.

La noticia, anunciada por Real Madrid Televisión (RMTV), es un paso contundente que el club da en su cruzada contra lo que considera un "atropello constante". La gota que colmó el vaso fue la polémica expulsión de Dean Huijsen en el partido contra la Real Sociedad, una decisión que, según el cuerpo técnico y la directiva, fue errónea y desequilibró el encuentro.

Un dossier con todos los detalles

El informe que la "Casa Blanca" estaría preparando no se limitará a la reciente expulsión del zaguero español. Se trata de un dossier exhaustivo que incluirá un recuento detallado de todas las jugadas polémicas que, desde la temporada anterior, han ido en su contra. Entre los incidentes que se espera que se incluyan se encuentran:

Goles anulados

Decisiones disciplinarias

Falta de criterio uniforme

¿Qué busca el Real Madrid con esta medida?

La medida, más allá de ser una simple queja, es una forma de presión sin precedentes. Al elevar el caso a la FIFA, el Real Madrid busca varias cosas visibilizar la situación, influir en futuras decisiones (espera que los árbitros tomen conciencia) y sentar un precedente.

La decisión del equipo de Xabi Alonso ha generado un gran revuelo en el fútbol español y ha abierto un debate sobre la imparcialidad del arbitraje y el uso del VAR. Ahora, queda esperar la respuesta de la FIFA y ver si esta valiente medida logra los resultados esperados por el club blanco en lo que resta de la campaña.