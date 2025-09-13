¡Crisis! El Real Madrid presenta un nuevo problema defensivo para la siguiente fecha de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

La victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad en Anoeta, aunque dulce por los tres puntos obtenidos, ha dejado un sabor amargo en la plantilla y el cuerpo técnico. El triunfo ha venido acompañado de una situación crítica en la defensa, que pone en jaque la planificación para las próximas jornadas de liga.

Las bajas de Antonio Rüdiger y Dean Huijsen han dejado al equipo con solo dos centrales experimentados y un canterano para afrontar los desafíos venideros.

Un duro golpe para el equipo

La noticia más preocupante llegó previo al partido en San Sebastián: Antonio Rüdiger sufrió una severa lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. Las estimaciones médicas más optimistas sitúan su regreso en un plazo de 10 a 12 semanas, lo que significa que el defensor podría estar fuera de las canchas por aproximadamente tres meses.

Esta es una baja de enorme peso, considerando que el alemán ha sido una pieza clave en la solidez defensiva del equipo desde su llegada. Su liderazgo, experiencia y capacidad de anticipación serán difíciles de reemplazar.

La polémica expulsión de Huijsen

Para agravar la situación, el joven central Dean Huijsen vio la tarjeta roja directa en el minuto 32 del partido contra la Real Sociedad. La expulsión, que generó gran controversia por no ser considerada una jugada de "último hombre" según el criterio del cuerpo técnico merengue, acarrea una sanción de dos partidos de liga.

El Real Madrid, según reportes, presentará un recurso para intentar revertir la decisión, pero por ahora, la ausencia de Huijsen para los próximos dos encuentros es un hecho.

Los únicos disponibles

Con Rüdiger lesionado de gravedad y Huijsen sancionado, el técnico Xabi Alonso se encuentra en una encrucijada. Para las próximas jornadas, sus únicas opciones en el centro de la defensa son Éder Militao, David Alaba y el canterano Raúl Asencio.

La situación es de máxima alerta en el Real Madrid. El club deberá gestionar con cautela los minutos de Militao y Alaba para no sobrecargarlos, mientras se encomienda a que no haya más lesiones en la línea defensiva.