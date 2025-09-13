Primera expulsión de Huijsen con el Real Madrid desata la polémica: ¿No era último hombre?

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando el Real Madrid parecía tener todo controlado en su transitoria victoria por 0-1 contra la Real Sociedad, una acción defensiva de Dean Huijsen terminó con falta y expulsión para el jugador español en el minuto 32 de la primera mitad, una decisión en contra del equipo merengue que dejó a muchos disconformes con el árbitro Gil Manzano.

En la jugada se ve como tras un balón largo, el espigado defensor apoya unos de sus brazos en Mikel Oyarzabal para que el delantero de la Real Sociedad no avance con comodidad, pero lo cierto es que el jugador local terminó cayendo en dicha carrera y el colegiado decidió sacar tarjeta roja al ex jugador de la Juventus, esto a pesar de que no queda demasiado claro que este fuera el último hombre de la jugada.

Xabi protesta y se lleva la amarrilla por la polémica roja

Xabi Alonso terminó viendo la tarjeta amarilla por protestar, desde el banquillo merengue insistieron que la decisión fue demasiado rigurosa. Oyarzabal tenía apenas unos 5 metros por delante de la linea del centro del campo y casi a la par iba corriendo Eder Militao, aunque eso sí, varios metros corrido hacia la izquierda en el terreno de juego.