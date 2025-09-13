Jon Aramburu sigue en racha negativa en España con la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada en La Liga de España está en curso este fin de semana y sirve para dar por hecho una situación con la Real Sociedad, en la que milita el venezolano Jon Aramburu, que no estarían pasando por su mejor momento.

Se trata de la crisis de resultados que protagoniza el cuadro vasco en este inicio liguero y que ya empieza a preocupar en su afición, luego de profundizarse este sábado 13 de septiembre con la derrota ante el Real Madrid (1-2), en un duelo en el que jugaron con un futbolista más desde el minuto 32', tras la expulsión de Dean Huijsen.

En las cuatro primeras fechas del certamen doméstico la Real no registra victorias en su andar, dejando lugar a solo dos puntos en la tabla que los mantienen momentáneamente fuera de los puestos del descenso, en la casilla 17, a la espera de lo que hagan los tres equipos en zona roja (Mallorca, Levante y Girona).

Esos dos puntos llegaron gracias a dos empates, el primero en la segunda jornada ante el Valencia (1-1) y el siguiente contra Espanyol, en un reñido duelo que finalizó igualado a dos tantos.

Jon Aramburu salió desde el banquillo

El lateral de la Vinotinto no fue titular en este cotejo ante los merengues, pero sí vio oportunidad de jugar por el técnico Sergio Francisco Ramos, quien lo puso en acción en el segundo tiempo al 57' en lugar de Aritz Elustondo.

En ese periodo de tiempo el criollo figuró un 87% en pases precisos (26/30), un centro acertado de cuatro que lanzó, un disparo bloqueado, 37 toques de balón y siete pérdidas de la posesión.

Hay que recordar que Jon Aramburu viene de jugar con la Vinotinto en esa doble fecha de eliminatorias mundialistas, en la que Venezuela se quedó sin opciones de clasificar al Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.