¿Richard Páez ve imposible que Jorge Giménez lo llame a la Vinotinto? Esto dijo (+Exclusiva)

El nombre de Fernando 'Bocha' Batista ya es historia en la Vinotinto, después de oficializarse su despido, tras la dura derrota ante Colombia (3-6), que dejó sin opciones mundialistas a Venezuela. Desde ahí, distintos nombres han sonado para tomar el timón en las preferencias de la gente. Uno de ellos es Richard Páez.

Justamente, al veterano estratega Meridiano le realizó una entrevista exclusiva para su multiplataforma (la entrevista completa la encuentras en el canal de Youtube y la sección 'Mediriano Premium' del portal) y fiel a su estilo dejó varias frases para repasar.

En la charla había que preguntarle si estaba dispuesto a regresar a la selección nacional, que dirigió desde 2001 a 2007, pese a las notables diferencias que ha expresado públicamente con la actual dirigencia de la FVF, presidida por Jorge Giménez.

¿Qué dijo Richard Páez sobre esa posibilidad en la Vinotinto?

El técnico manifestó en parte de la charla que ve responsable de la deblacle del equipo al actual liderazgo federativo, con el que estaría dispuesto a tender puentes por la selección.

"Eso me recordaría a la llamada de Rafael Esquivel en el 2001. La misma llamada recibiría de Jorge Giménez. Seguro me diría: 'Profesor, ¿usted será capaz de asumir este sartén por el lado caliente que le vamos a dar de ser un equipo como hemos perdido el camino?', así me dijo Rafael Esquivel: '¿Serías capaz de dirigir a esta selección? Tú que has criticado tanto, que has hablado y dicho que no representa al fútbol de Venezuela eso de jugar temeroso, ¿tú eres capaz de dirigirla?", dijo sobre una posible llamada que pueda realizarle Giménez.

A su vez, sobre su mesa se le dejó si ve lejana o imposible que algo así pueda concretarse y esto respondió: "En los momentos de ahogo la gente pierde los pensamientos negativos y busca algo positivo de donde agarrarse. Ellos saben que Richard Páez puede ser el salvavidas que rescate a la selección nacional. Eso lo tiene que responder Jorge Giménez, sería bueno que le preguntaran...El teléfono está abierto y él (Jorge Giménez) sabe mí teléfono".

Con todo esto, queda claro que Richard Páez aspira a ser el hombre que asuma el reto de encarrilar a la Vinotinto, tras el ciclo de Fernando Batista en la selección.